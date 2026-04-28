韓国の文在寅（ムン・ジェイン）元大統領が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長に対し、「4.27板門店会談の初心に立ち返り、前向きに対話の扉を開き、李在明（イ・ジェミョン）政権とともに“平和と繁栄の韓半島（朝鮮半島）”の夢を再び描きながら、国際社会の堂々たる一員として歩むことを望む」と述べた。【関連】金正恩氏「韓国を同族から永遠に排除」文元大統領は4月27日、国会で開かれた板門店宣言8周年記念式の記