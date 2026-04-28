28日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比145ポイント高の3万4195ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4066.08ポイントに対しては128.92ポイント高。 株探ニュース