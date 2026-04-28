トクヤマ [東証Ｐ] が4月28日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.1％増の382億円に伸び、8期ぶりに過去最高益を更新した。3期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.4％増の107億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.9％→10.5％に改善した。 株