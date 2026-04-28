大手農業機械メーカーのクボタがグラングリーン大阪に本社を移転です。 報道公開されたグラングリーン大阪・南館のクボタ新本社は、1周約300mある広々としたフロアに、執務スペースのほか、外国籍の社員らに対応した礼拝室なども設けられました。 グラングリーン大阪のオフィスビルは、JR大阪駅直結の利便性や、都心に広がる公園環境などが支持され、大手企業などの移転が相次いでい