お笑いトリオ「や団」の本間キッドが28日、自身のXを通じて、一般女性との結婚を発表した。【写真】一般女性との結婚を発表したや団・ロングサイズ伊藤本間は「いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました」と報告。続けて「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」と伝え「今後もや団共々