5月4日にNHKAMで「シティボーイズの老老バラエティー ただの行き止まり」（午後4・05）の第2弾が放送される。前作で好評を博したラジオ番組「シティボーイズの老老バラエティー」が、帰ってくる。時にケンカをしたり、文句を言ったり、笑いあったり、共感したりする3人が、一見無責任なしゃべりをダラダラしているように見えながら、どこか人生の奥深さを感じさせてくれる唯一無二のトーク番組。新コーナー「時代の曲がり角