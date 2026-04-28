「慣れないことも多いんですけど、キャンプの時よりは良くなっているのを実感しています。高校の現役の時よりも球もいいなと感じているので、少しずつ成長していると思います」ロッテのドラフト3位・奥村頼人（横浜高）は、プロ野球選手としての生活がスタートしてからここまでをこのように総括する。具体的に成長したポイントについて「球速だけではなくて、体力だったり、（取材日の4月25日）小島さんとキャッチボールさせ