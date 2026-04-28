【「BOSS」×「ポケモン30周年」タイアップキャンペーン】 6月1日～ 開催予定 サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップしたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを6月1日から実施する。 「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑