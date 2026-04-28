幸せなはずの出産。しかし、義両親から放たれたのは祝福ではなく「女じゃ役に立たない」という非情な言葉でした。 跡継ぎに固執し、嫁を道具のように扱う夫と義両親。 今回は、ある知人女性A子さんが体験した、耳を疑うような身勝手な義実家とのエピソード。 最後には、思わずスカッとする「最高の一言」が待っています……！ やっと授かった子なのに