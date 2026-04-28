【ローソン】から、ホイップがたっぷり絞られた「新作パン」が登場。ご褒美に選びたくなりそうな仕上がりが、気分まで上げてくれそうです。今回はそんなホイップ好きにはたまらないパンと共に、あわせてチェックしていただきたい新作パンもご紹介します。おやつやデザートにぜひ味わってみて。 天面に粉糖をまぶした「ダブルホイップクロワッサン」 香ばしく焼き上がったクロワッサンは、サクサクとした食感