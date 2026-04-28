GIGAZINEでは「ネコは女性よりも男性の飼い主にニャーニャー鳴く」「イヌは生まれた時から人間のジェスチャーを認識する能力を持っている」「ウサギは自分の歯からカルシウムを摂取している可能性」など、動物に関するさまざまな研究を取り上げています。そんなGIGAZINEの読者ならば動物愛好家も多いはず、ということで読者が飼っているペットについて色々調査してみました。まずはGIGAZINE読者のペット飼育率。ペットを飼っている