国内自動車大手７社が２７日発表した２０２５年度の世界販売台数は、前年度比１・３％減の２４１０万台だった。トヨタ自動車とスズキが前年度を上回った一方、他の５社は中国市場での苦戦や、米国の関税政策を受けた生産抑制などで減少した。中東情勢の悪化の影響も出始め、先行きの不透明感が広がっている。（高村真登、鞍馬進之介）ＨＶ好調トヨタはダイハツ工業と日野自動車を含むグループ全体で２・５％増の１１２８万台と