NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が27日、ニューヨークの国連本部で開幕し、アメリカとイランが非難の応酬を繰り広げるなど、初日から各国の対立が表面化しています。会議では冒頭、副議長の選出をめぐり、アメリカがイランについて「NPTを露骨に無視してきた国だ」と非難し、イギリスやオーストラリアなども同調しました。これに対しイランは、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について「世界の核不拡散体制への攻撃だ」