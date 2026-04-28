―［あの日夢見た雲組］― 「僕が見たかった青空」、2023年6月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の2つのチームに分かれて活動してきた。しかし、2026年6月3日にリリースされる8枚目シングル