岩手県大槌町の山林火災は、27日に火災発生以降、初めてとなる雨が降りましたが、7日目となった28日も鎮圧には至っていません。大槌町大槌から中継です。27日に雨が降ったおかげで幾分煙が少なくなっているように見えますが、今も数か所から白い煙が立ち上っているのが確認されます。27日午後、大槌町では火災発生後、初めてとなる雨が降りました。しかし、午後6時ごろの大槌町の上空からは、多くの場所から白い煙が上がっていまし