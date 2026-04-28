実は、語学が上達する人ほど「頑張りすぎない」という共通点がある。100言語を習得した達人が、スキマ時間やアプリを使って学習を習慣化する方法を紹介しよう。※本稿は、言語学者の大山祐亮『勉強が止まらない！外国語を独学で極める技術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。目先の進捗よりも長期的な継続を優先しよう現代は何かと忙しい時代ですが、できる人はスキマ時間を有効活用してい