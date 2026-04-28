近畿王国はまだまだ続く？そう予感させるほどの金の卵たちが、5月の新人戦でデビューする。近畿の129期（男子）は6人と少なめだが、ゴールデンキャップ獲得者が5人もいる。一番の注目は郄橋奏多（19＝大阪）。在所順位は16位ながら、400メートル独走タイムで21秒52を叩き出し養成所記録を更新した。自転車競技ナショナルチームの強化指定選手Bに選ばれ、17日に行われたワールドカップ第2戦（香港）で男子チームスプリン