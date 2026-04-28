老後は、できるだけゆとりをもってのんびり過ごしたいと考えている人もいるでしょう。ゆとりのある老後生活を送るためには、早い段階から老後の資金について考えておくことが大切です。 今回は、老後にゆとりある生活を送るために必要な費用の目安や、老後の資金計画の考え方、貯金をするポイントなどについてご紹介します。老後の資金計画で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。 老後にゆとりをもって生活す