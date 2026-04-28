過去の経験から一人暮らしに強い不安を抱え、自身の心身の安定を守るために家族と支え合いながら実家で生活を送る人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、兵庫県西宮市在住・36歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ