元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは4月25日、自身のInstagramを更新。特大ポップコーンを食べる様子を公開しました。【写真】大量のポップコーンを頬張る後藤真希「たたたたたた大量」後藤さんはポップコーンの絵文字を添え、1枚の写真を投稿。「パーティーポップTOHO CINEMAS」と書かれた、巨大な袋に入った大量のポップコーンを頬張る姿です。ドリンクも隣に置いており、リラックスしたオフショットとなっています。