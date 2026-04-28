「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督が試合前会見で、大谷翔平投手が今季初の中５日での登板となる２８日（日本時間２９日）・マーリンズ戦での投手に専念について「可能性はある」と話した。投打二刀流の出場の判断基準については「私が見るのは、その起用が翌日以降、彼にどんな影響をあたえるかという点だ。検討中だ」とし、「打者として出場するなら打順は１番だ」と話した。