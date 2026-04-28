寝不足の人は要注意！睡眠不足は認知症につながる恐れあり グリンパティックシステムが認知症を予防する!? 人の体を構成する37兆個もの細胞はそれぞれ代謝を行ない、それにともなって老廃物が生じます。老廃物はリンパ組織などを通して、細胞外へ排出されます。 脳の重さは成人で約1200～1400gと、体重のたった2％程度にもかかわらず、ほぼ休みなく活動するため、体全体の約18％ものエネルギーを消費していると