カロリーゼロ食材3Kとは カロリーゼロ食材3Kを積極的に摂る 3Kとは、〈きのこ類・海藻類・こんにゃく〉の3種類。 いずれも構成成分のほとんどが水分と食物繊維のため、満腹感を高め、かつ糖質や脂質の吸収をゆるやかにして血糖値の急上昇を防ぎます。 さらに、腸の善玉菌のエサとなって腸内環境を整え、便秘解消にも役立つという、まさにダイエット