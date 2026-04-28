東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.42高値159.68安値159.10 160.28ハイブレイク 159.98抵抗2 159.70抵抗1 159.40ピボット 159.12支持1 158.82支持2 158.54ローブレイク ユーロドル 終値1.1721高値1.1755安値1.1688 1.1822ハイブレイク 1.1788抵抗2 1.1755抵抗1 1.1721ピボット 1.1688支持1 1.1654支持2 1.1621ロ&#12