東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.87高値187.11安値186.46 187.82ハイブレイク 187.46抵抗2 187.17抵抗1 186.81ピボット 186.52支持1 186.16支持2 185.87ローブレイク ポンド円 終値215.78高値216.06安値215.44 216.70ハイブレイク 216.38抵抗2 216.08抵抗1 215.76ピボット 215.46支持1 215.14支持2 214.84ロ&#1254