東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.64高値9.67安値9.57 9.78ハイブレイク 9.73抵抗2 9.68抵抗1 9.63ピボット 9.58支持1 9.53支持2 9.48ローブレイク シンガポールドル円 終値125.12高値125.12安値124.84 125.49ハイブレイク 125.31抵抗2 125.21抵抗1 125.03ピボット 124.93支持1 124.75支持2 124.65ローブレイ