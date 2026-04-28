東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7186高値0.7200安値0.7126 0.7289ハイブレイク 0.7245抵抗2 0.7215抵抗1 0.7171ピボット 0.7141支持1 0.7097支持2 0.7067ローブレイク キーウィドル 終値0.5908高値0.5924安値0.5852 0.6009ハイブレイク 0.5967抵抗2 0.5937抵抗1 0.5895ピボット 0.5865支持1 0.5823