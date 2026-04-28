今季初勝利を祝福米大リーグ、ドジャースに所属する佐々木朗希投手の今季初勝利を祝ったキャラクターに熱い視線が注がれた。公式SNSで公開された画像に対してファンから「なんやこれかわいい」「オモロ可愛い」と反響を集めている。にこやかな佐々木の隣に写っていたのは、京成電鉄公式キャラクター「京成パンダ」。虚ろな細い目が印象的なゆるキャラで、ユニフォーム姿の佐々木とのギャップが浮き立つほのぼのとした構図とな