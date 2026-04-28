核軍縮への道筋などについて話し合うNPT再検討会議が開かれているアメリカ・ニューヨークの国連本部で、被爆の悲惨さを伝える「原爆展」が始まりました。報告「国連の入り口を入ってすぐのスペースで、被爆の実相を伝える展示が始まりました」核軍縮に向けた道筋などについて話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開かれているのにあわせ、日本の被爆者団体が主催する「原爆展」が27日から始まりました。原爆投下直後に撮影さ