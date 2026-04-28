三井不動産は２７日、熊本県北部などに半導体産業を集積させる「くまもとサイエンスパーク」事業に参画すると発表した。約３１ヘクタールのエリアで工場や研究施設、オフィスなどの整備・開発を担い、２０３０年までの完成を目指す。パーク近隣には台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が先端工場を構えており、「新生シリコンアイランド九州」の実現を支援する。（石川泰平、鈴木瑠偉、姫野陽平）同日、三井不と熊本県、同県合志市が