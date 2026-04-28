今年3月の有効求人倍率は「1.18倍」で、2か月ぶりに減少しました。イラン情勢の影響はないものの、先行きへの不安の声があるといいます。厚生労働省によりますと、仕事を探している人1人に対し何人分の求人があるかを示す、今年3月の有効求人倍率は「1.18倍」で、前の月から0.01ポイント下回り、2か月ぶりの減少となりました。物価高騰や最低賃金の引き上げによる人件費の増加、セルフレジ導入などの省人化によって求人数が低下し