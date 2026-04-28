イラン外務省は27日、アメリカがイラン船籍のタンカーを法律に基づいて拿捕したと発表したことについて、「国際水域における海賊行為を正当化している」と強く批判しました。イラン外務省のバガイ報道官は、「タンカーを拿捕し、積荷を没収する行為を“合法化”したにすぎない」と指摘したうえで、「国際水域における海賊行為を正当化したものだ」と重ねて批判しました。そのうえで、「アメリカは明白な違法行為について責任を負わ