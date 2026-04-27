マンダムは、男性向け美容家電ブランド「ium（イウム）」より、1本で顔のうぶ毛や眉毛、鼻毛までケアできる「フェイスシェーバー」を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）において、2026年4月27日より発売します。実売価格は1980円（税込）。 「フェイスシェーバー」 記事のポイント 1本で顔周りから眉毛・鼻毛までをケアできるシェーバー。乾電池式なので、電源がない場所でも使えて持ち運びにも便利です。