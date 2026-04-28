・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９６．３７ドル（＋１．９７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６９３．７ドル（－４７．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５００．３セント（－１３８．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６２１．５０セント（＋１３．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６０．