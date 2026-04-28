２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比６２．９２ドル安の４万９１６７．７９ドルと３日続落した。中東情勢に関して米国とイランの間の戦闘終結交渉の先行きには懐疑的な見方あり、主力株の上値を圧迫。フィラデルフィア半導体株指数は１９日ぶりに反落した。もっとも、エヌビディア＜NVDA＞が最高値を更新。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数とナスダック総合株価指数は史上最高値を連日で更新した。 マクドナルド＜MCD＞やＩ