大阪3月限ナイトセッション 日経225先物60200-40 （-0.06％） TOPIX先物3722.5-9.5 （-0.25％） シカゴ日経平均先物60220-20 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 27日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。S&P500指数およびナスダック指数は連日で史上最高値を更新した。イラン革命防衛隊がホルムズ海峡付近でコンテナ船2隻に乗り込んだと伝わるなか、米国