半導体の受託生産の世界最大手・台湾のTSMCから機密情報が不正取得された事件で、台湾の裁判所は東京エレクトロン子会社の元社員に対し、懲役10年の判決を言い渡しました。【映像】裁判長の会見の様子台湾の検察は去年8月、かつて勤務していたTSMCから機密情報を不正に持ち出したなどとして、東京エレクトロン子会社の元社員らを起訴していました。またその後、子会社も国家安全法違反の罪で追起訴していました。台湾の裁判