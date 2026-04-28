お笑いタレントのカンニング竹山（55）が28日までにXを更新。自身の病気について明かした。「かつて私は原因不明の難病を患っておりました。現在は回復にむけて相当医療も進化したみたいで大変貴重な対談となりました」とポスト。自身の病気についてインタビューされた、Medical DOC（メディカルドック）医療メディアの記事を添付した。メディカルドックの当該ポストでは「カンニング竹山『傷跡を公開』まさかの事実に驚き。無痛で