政府は、春の褒章の受章者を発表しました。【映像】紫綬褒章を受章した「りくりゅう」ペアコメントの様子スポーツや芸術・文化の分野で活躍した人などに贈られる紫綬褒章には、フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアの2人らが選ばれました。りくりゅう・三浦璃来さん「たくさんの方に感謝をして、これからもペアをたくさんの方に広げていけるように努力していきたいと思います」木原龍一さん「隣にいる三浦選手がいなければ