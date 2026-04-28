お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、21日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00〜27:00)にゲスト出演し、舘ひろしとの印象的な出来事を明かした。千原ジュニア○太田光も明かす、舘ひろしとの秘話「深々と礼するんだよ」番組では、「この芸能人、カッコいいと思ったエピソードを教えてください」というリスナーからの質問が紹介された。これを受けジュニアは、舘とスタジオのトイレで偶然出く