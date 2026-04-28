「落とし過ぎず、絶妙だなと……」タレントの小島瑠璃子が、指原莉乃の“一言”に感嘆したエピソードを語った――。指原莉乃○「みんな私を“ちょっとウザい”と思ってたけど」「落とし過ぎず、絶妙」15日に更新されたYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演した小島。指原と初共演したのは、10年ほど前のフジテレビ系バラエティ『VS嵐』だったといい、「会えたのがうれしすぎて、“指原莉乃ちゃんだ〜! ”みたいな