一ノ瀬ワタルが主演する吉田恵輔監督の最新作『四月の余白』より、本予告編と新場面写真7点が解禁された。【動画】『四月の余白』悲痛な叫びや更生への強い信念、湧き上がる感情…複雑な心情を捉えた本予告本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもが