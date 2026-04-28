ロサンゼルスで広がる“大谷翔平の壁画”が、いま新たなフェーズに入りつつあります。これまで外壁に描かれた巨大アートとして注目を集めてきましたが、その人気はすでに“店内”にも広がり始めています。 外壁から広がった“大谷壁画ブーム” これまで大谷翔平の壁画といえば、リトルトーキョーの都ホテルロサンゼルスや、ロサンゼルス近郊トーランスにある巨大アートが知られてき