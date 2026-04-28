テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のフロリダ州立大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、３―４の９回に１４号逆転サヨナラ満塁本塁打を放ったことを報じた。この日は火曜コメンテーターを務める元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が欠席。代わりに代わりに東大大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平