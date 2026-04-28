元乃木坂46で女優、歌手の生田絵梨花(29)が26日、インスタグラムにNHK朝ドラ「風、薫る」の衣装を公開した。 【写真】和服を着てにっこり落ち着いたたたずまいがめっちゃ素敵! 生田は「朝ドラ『風薫る』明日から登場しますどきどきです。看護学校生活、ぜひ見届けてください!」と視聴を呼びかけた。生田はハッシュタグを付けて「#風薫る#玉田多江」とも投稿した。 コメント欄には生田の出演を大歓迎する声が続々届