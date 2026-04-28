日本のトラック文化には欠かせない「アートトラック」。そんなアートトラックが街中を走る姿を思い浮かべたとき、ハンドルを握る姿や車体にデザインされている姿が似合いそうな芸能人といえば、誰が思い浮かぶだろうか。 【調査結果】アートトラックが似合いそうな芸能人ランキング 株式会社NEXERはこのほど、株式会社アートフレンドAUTOと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「アートト