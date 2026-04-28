NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして子どもたちに寄り添い続けた秋元杏月。卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベストとびだそう どこまでも』（Blu-ray・DVD）の発売（6月24日）を控える中、“杏月お姉さん”として歩んだ日々と、子どもたちへの想い、そして新たな挑戦への決意を語った。【画像】収録楽曲・特典映像一覧――7年間お疲れさまでした。卒業された今