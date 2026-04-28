乗客が多すぎて発車不可に2026年4月17日、沖縄都市モノレール（ゆいレール）の美栄橋駅で、7時51分発の列車の乗客が多すぎて重量制限を超えたため、発車できなくなるトラブルがありました。8時頃に発車した後続列車も、安里駅・牧志駅で重量超過となり、運行に遅れが出ました。【短！】2両編成のゆいレールを見る（画像：写真AC）モノレールで重量超過という珍事はSNSで話題になりましたが、このようなトラブルは「ゆりかもめ