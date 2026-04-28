日本に限らず、海外でも大人気の日本の抹茶。もっと手軽に楽しめたら…と思ったことありませんか？そんな時はダイソーの食品コーナーをチェック！使い切りやすい個包装タイプが108円（税込）で売られているんです。ペットボトルでも手軽に楽しめるので、抹茶を点てたことない方にもおすすめ。早速ご紹介しますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：健祥 国産お手軽抹茶 1g×5袋入価格：￥108（税込）販売ショップ：ダイソ