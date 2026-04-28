ダイソーで何気なく見つけたアルミアイスクリームスプーンが、想像以上の優秀さでした！『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』は、アルミの熱伝導でカチカチのアイスもじんわり溶かしながら救える優秀すぎるアイテム。ロング柄＆絶妙な角度設計で握りやすく、110円とは思えないクオリティに感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）価格：￥110（税